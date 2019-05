Ecuador Sub 20 se mantiene concentrado en Polonia ya que tuvo que esperar los resultados del partido entre Arabia Saudita vs Panamá y Francia vs Malí. Panamá ganó 2-1 a Arabia y Francia derrotó 3-1 a Mali, por lo tanto la 'Mini Tri' clasifica a octavos de final y enfrentará a Uruguay el próximo lunes a las 10:30.

Ecuador terminó en tercer lugar en el grupo B donde consiguió 4 puntos sin goles de diferencia y por reglamento de la FIFA entran los cuatro mejores terceros.

Así está festejando Ecuador Sub 20 su pase a octavos de final:

Ecuador dependía del resultado entre Arabia Saudita vs Panamá ya que con un empate, la Mini Tri clasificaba, pero Panamá marcó dos goles que puso a esperar aún mas a la selección de Jorge Célico.

Al final Panamá ganó 2-1 y consiguió cuatro puntos, pero por el gol de diferencia, clasificó Ecuador. Panamá Sub 20 tenía -1 gol de diferencia.

Nigeria también ya consiguió su título de mejor tercero y clasificó a octavos. Polonia también clasificó al ganar a Senegal.

Ecuador se verá con Uruguay

Ecuador enfrentará el lunes a Uruguay, a las 10:30. Será un partido difícil ya que los charrúas fueron los únicos que derrotaron a Ecuador sub 20 en el Sudamericano que se celebró en febrero.

Ambos equipos ya conocen su manera de jugar, por lo que deberán planear una nueva estrategia de juego para poder avanzar a cuartos de final.

Así quedaron todos los partidos de octavos de final:

Ecuador Sub 20 clasifica a octavos de final y enfrentará a Uruguay / Captura de pantalla

Ecuador perdió ayer 30 de mayo a su delantero Stiven Plaza. El atacante del Real Valladolid abandonó la concentración por un golpe que sufrió en el partido ante Italia. Por eso, el joven delantero no estuvo ante México, en la fase de grupos. Así lo informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Plaza sufrió una lesión de grado I-II en el poplíteo y una lesión muscular de grado I del peroneo de su pierna derecha, que fue tratada por los médicos de la Selección pero no se obtuvo resultado.

Ante esto, la ofensiva de la Mini Tri estará a cargo de Leonardo Campana, quien no ha marcado goles en los tres partidos jugados y erró un penal ante Italia.

