¿Qué opciones le queda a Ecuador Sub 20 para pasar a octavos de final del Mundial de Polonia?

Ecuador Sub 20 vs. México Sub 20 se enfrentan este miércoles 29 de mayo a partir de las 11:00 (hora Ecuador), donde la 'Mini Tri' se juega la permanencia en el Mundial de Polonia 2019. Tanto los ecuatorianos como los mexicanos necesitan de una victoria para seguir con vida, pero también dependen de otros resultados.

Stadion GOSiR será el escenario donde se jugará la tercera fecha de la fase de grupos, encuentro correspondiente al Grupo B. Actualmente Ecuador Sub 20 ocupa el tercer lugar con apenas un punto, mientras que México Sub 20 está último en la tabla con cero puntos.

Debido al reglamento FIFA, Ecuador podría avanzar a octavos de final, siempre y cuando gane, para así esperar la combinación que lo deje entrar entre los mejores terceros de cada grupo.







Ante eso, la 'Mini Tri' deberá acumular la mayor cantidad de goles posibles, ya que son cuatro cupos que otorga el reglamento.

Pero eso no es todo, el compromiso de mañana, es de vida o muerte, ya que México también necesita una victoria para seguir con vida, por lo que Ecuador no tendrá la tarea fácil.

Además, en el encuentro entre Japón vs Italia que se jugará a la misma hora (11:00) debe haber un ganador porque un empate le dejaría fuera al conjunto de Jorge Célico.

Tabla posiciones grupo B mundial Sub 20 / Internet

Italia sumó con la ganancia a Ecuador 6 puntos con dos goles de diferencia. Mientras que Japón con la victoria de 3-0 a México sumó 4 puntos más tres goles de diferencia.

Por lo tanto Ecuador necesita golear a México con un mínimo de tres o cuatro goles y esperar que Italia pueda ganar a Japón; si ese sería el caso, Ecuador podría entrar directamente y no depender. Caso contrario esperar a entrar entre los mejores terceros, pero debe ganar.

Posibles alineaciones:

Ecuador Sub 20: Moisés Ramírez; Jhon Espinosa, Diego Palacios, Richard Mina, Gustavo Vallecilla; José Cifuentes, Jordy Alcívar, Jordan Rezabala; Alexander Alvarado, Gonzalo Plata; Leonardo Campana.

DT: Jorge Célico

México Sub 20: Carlos Higuera; Kevin Álvarez, Naelson Cárdenas, Gilberto Sepúlveda, Oswaldo León; Efraín Orona, Roberto Meráz, Adrián Lozano, Diego Lainez; Roberto De La Rosa, José Juan Macías

DT: Diego Ramírez

Hora del partido:

11:00 (hora Ecuador)

Canal de transmisión:

DIRECTV SPORTS

