Las declaraciones de Richard Carapaz tras su victoria en el Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Carapaz se coronó como ganador de la etapa 14 del Giro de Italia y logra un hito histórico en el deporte ecuatoriano. La Maglia rosa se colocó el deportistas carchense y permite soñar en hacerse con este giro del ciclismo mundial.

Existe una ventaja de poco más de 5 minutos entre los 5 líderes de la competencia con el resto del grupo.

La Locomotora Carchense coronó la etapa 14 de 131 kilómetros, lo hizo con un tiempo de 4:02:23. En tanto, en la clasificación general, registra un tiempo de 58:35:34, con siete segundos de ventaja sobre Roglic Primoz del Team Jumbo.

"Ni yo mismo me lo puedo creer. Es un sueño por el que he trabajado muchísimo, y un esfuerzo enorme, de mucho tiempo, que ahora esta dando resultados. Era una estrategia que teníamos muy bien planteada desde el equipo; sabíamos que tanto Mikel como yo estábamos muy bien, que San Carlo también era una subida muy adecuada para mis condiciones, y con dos bazas para jugar teníamos más oportunidades".

He visto un momento bueno para tacar a tres kilómetros de coronar, he arrancado con todo y he podido insistir y tomar esos 30º arriba que han terminado siendo suficientes para hacer sufrir al grupo, seguir aumentado diferencias y, a última hora, verme incluso con opciones de vestirme esa Maglia Rosa. Contentísimo.

El Giro de Italia es una competición ciclista por etapas de tres semanas de duración, disputada en el mes de mayo en Italia con un recorrido diferente cada año. En ocasiones también se disputa alguna etapa en los países colindantes.

