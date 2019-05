Japón vs Ecuador: El mensaje de Leonardo Campana previo a su debut en el Mundial Sub 20

La Mini-Tri debuta este 23 de mayo en el Mundial Sub 20. El partido será Japón vs Ecuador a las 13:30 (hora Ecuador) en el estadio Zdzisław Krzyszkowiak. Antes del encuentro, Leonardo Campana envió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Estamos en Polonia para demostrar que todos los sueños son posibles si trabajas y te empeñas en cumplirlos. Mañana (hoy) tendremos nuestro primer partido.Junto a mis compañeros dejaremos todo en la cancha. Vamos a luchar por el sueño de todo un país". Fue el mensaje que publicó el delantero.

El joven de 18 años debutó en Barcelona en el torneo Sub 16. Anotó 15 goles en 16 partidos. El año anterior en el Sub 18 convirtió 20 goles en 19 encuentros. Su buena actuación en el Sudamericano Sub 20 le permitió ganarse un puesto en el primer plantel de BSC. Ha participado en siete encuentros, anotando dos goles, el primero que fue ante Delfín, en la décima fecha de la Liga Pro.

Ecuador llega en su mejor momento, ya que es la actual campeona del Sudamericano Sub 20 y enfrentará a un Japón que se presenta con una racha negativa. Ecuador está en el grupo B, llamado "Grupo de la muerte" donde la integran también Italia y México.

Alineaciones:

Ecuador Sub 20: Moisés Ramírez; John Espinosa, Gustavo Vallecilla, Jackson Poroso, Diego Palacios; José Cifuentes, Jordy Alcívar, Jordan Rezabala, Gonzalo Plata; Stiven Plaza; Leonardo Campana. DT: Jorge Célico

Horario:

13:30 Hora Ecuador

Canal:

DIRECTV SPORTS

