Copa América: Antonio Valencia ya entrena con otros convocados

Estamos a las puertas de la Copa América 2019 y no hay tiempo que perder, ya que nuestros números en este torneo son para ponerse a llorar. Por eso, el técnico de la Selección a convocado a los 23 mejores jugadores de Ecuador, para que representen de mejor manera al país. Ante eso, Antonio Valencia, recientemente condecorado ya entrena junto a otros convocados.

'Toño' Valencia compartió una imagen en su cuenta de Twitter donde publicó un mensaje a toda la hinchada ecuatoriana de cara a la Copa América. El exjugador del Manchester United destacó el que el fútbol es su mayor pasión, dando a entender que dará lo mejor de sí en Brasil.

Some people call it "hunger for glory", I call it "my life’s biggest passion". Enjoying what I love the most – Football. The next step: *Copa America*. Let’s go Ecuador! pic.twitter.com/QMcoAtwoFT

— Antonio Valencia (@anto_v25) May 22, 2019