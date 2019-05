'Bolillo' Gómez explicó por qué no llevó a Fidel Martínez a la Copa América 2019

Después de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de a conocer el listado de los 23 jugadores convocados a la Selección para la Copa América 2019; una de las sorpresas fue la ausencia de Fidel Martínez, quien atraviesa un buen momento con Barcelona SC y es el goleador, pero el 'Bolillo' explicó los motivos para no llevarlo.

La hinchada de Barcelona SC estaba convencida de que el 'Bolillo' Gómez convocaría al delantero Fidel Martínez a la Copa América, pero su ausencia en el listado fue una de las 'sorpresas' que arrojó el técnico en Guayaquil.

Bolillo Gómez / API

Ante esto Gómez manifestó:

“Fidel Martínez quedó detrás de (Ángel) Mena que va a jugar la final en México (con León) y de Chicaiza que ha jugado partidos internacionales (con LDU) y es importante también en la banca, lo vi en la Copa Libertadores y siempre le aportó al equipo”, explicó al respecto el Bolillo.

Pero también dio esperanzas, ya que dijo que Fidel no tiene las puertas cerradas al Equipo de todos. "Estos son los jugadores convocados para la Copa América, no quiere decir que los que no están en la lista ya no serán convocados a la Selección”, puntualizó el DT de la 'Tri'.

En ese punto elogió al jugador Andrés Chicaiza, quien milita en Liga de Quito, pero no es titular en los partidos.

"Hay jugadores a los que no tengo que verlos mucho, Chicaiza es el jugador más distinto para mí en el fútbol ecuatoriano en ese puesto". agregó.

"Chicaiza puede que no entre jugando pero puede ser una carta muy fuerte en el banco, como lo demostró contra Flamengo, como lo ha demostrado con el profe (Pablo) Repetto", complementó y finalizó al respecto de su convocatoria.

Lo que no viste de la celebración del gol de Chicaiza ante Flamengo / API

Este lunes 20 de mayo se conoció la lista de los 23 jugadores que irán a la Copa América que empezará el próximo 14 de junio y será hasta el 7 de julio.

Ecuador conforma el grupo C de la Copa América y enfrentará a Uruguay, Japón y Chile. Este año será su 29 participación en el torneo. Antes de la cita, hay dos partidos amistosos ante Venezuela, el 1 de junio, y México, el 9. Ambos encuentros serán en EE UU, donde se llevará a cabo la preparación.

