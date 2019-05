Nada detiene a Richard Carapaz en el Giro de Italia

Richard Carapaz "La Locomotora del Carchi" sigue sorprendiendo en el Giro de Italia. Esta mañana se corrió la novena etapa de la competencia entre Riccione y San Marino.

🇮🇹 #Giro: Concluyeron @RichardCarapazM y @MikelLandaMeana. El carchense cierra con 53'47" y se sitúa 4º provisional, a 1'44" de Victor Campenaerts (LTS); el alavés es 16º por ahora, con un registro de 54'55". En Int. 2, ambos estaban 1' aprox. detrás de Jungels, Nibali o Mollema. pic.twitter.com/osYJ4SRwOJ — Movistar Team (@Movistar_Team) 19 de mayo de 2019

Carapaz termino en el 11º lugar, a tan solo 1'44" del líder Victor Campenaerts. La prueba fue a contrarreloj. El ecuatoriano del Movistar Team finalizó con un gran tiempo de 53'47", a su llegada a la meta el ciclista charcense declaró lo siguiente:

"Contento, al principio con la lluvia he regulado lo posible y en la subida, con el asfalto más seco he dado todo. El liderato de Landa no cambia mientras no lo decidan los jefes. Mañana habrá que estudiar y planificar lo que se puede hacer a partir de ahora".

GETTY

El eslavo Primoz Roglic (Jumbo), fue el vencedor de esta etapa, pues logró 51:52″. Por su parte el italiano Valerio Conti conserva la 'maglia rosa' que lo distingue como líder de la clasificación general.

Según ESPN BIKE, Carapaz es el quinto favorito para ganar el Giro, y podría dar la sorpresa. Con los tiempos obtenidos por el ciclista ecuatoriano, se posiciona en el puesto número 20 de la clasificación general.

Ecuador hace historia

Jonathan Caicedo y Jhonatan Narváez también corrieron en esta prueba terminando en los lugares 86 y 91 respectivamente.

Por primera vez tres ecuatorianos participan del Giro de Italia, un suceso histórico para el deporte nacional.