Máximo Banguera rompe el silencio y defendió a pasabolas que lo agredió

El golero de Barcelona SC, Máximo Banguera, rompió el silencio sobre la polémica en el Clásico del Astillero suscitado el pasado domingo 12 de mayo, y se manifestó en redes sociales. El portero amarillo defendió al pasabolas que lo agredió al finalizar el encuentro.

"Dejen al muchacho tranquilo. Es un joven y como cualquier niño puede cometer un error. No fomentemos la violencia. Es un muchacho que defiende los colores de su equipo, estuvo mal lo que hizo pero déjenlo tranquilo que siga su carrera", escribió el portero en su cuenta de Instagram colocando una foto del incidente.

En redes sociales se viralizó el momento en el que el pasabolas patea a Máximo Banguera, al finalizar el partido que terminó 1-0 a favor de Barcelona SC. Además en los videos se veía como se lanzaban objetos a la cancha.

Las redes cuestionaron el comportamiento del joven, incluso en los comentarios de la publicación de Banguera le han pedido que no lo defienda para que pueda "aprender a respetar".

"No no. Tiene que primero aprender a respetar a sus mayores, segundo hace quedar mal su trabajo", escribió un usuario al responder a Máximo Banguera.

"Eres un gran jugador y una gran persona, pero considero que el muchacho debe merecer un castigo pues no está bien que vaya por la vida golpeando a alguien que no comparta sus mismos gustos o porque no me agrada. Ayer fue un 'patazo' y mañana puede ser algo peor a otra persona así que es mejor corregir ahora", escribió otra usuaria.