Clásico del Astillero: Cruz Roja y Bomberos aclaran que no brindaron atención en el partido

Tanto la Cruz Roja y Bomberos de Guayaquil desmintieron unas aclaraciones del presidente Club Sport Emelec, Nassib Neme, donde aseguran que no brindaron atención en Clásico del Astillero, realizado el domingo 12 de mayo del 2019.

Esto se dio tras la polémica por los paramédicos en el estadio Capwell, por lo que el presidente del 'Bombillo', Nassib Neme, se pronunció ante varios medios, donde indicó que los camilleros eran escogidos por la prestadora de salud y de los Bomberos.

“Siempre los camilleros son Cruz Roja o Cuerpo de Bomberos. Los camilleros pertenecen al grupo paramédicos que está en la ambulancia en el estadio. Así funciona el sistema de servicio de salud de emergencia ambulatoria. No puede una ambulancia depender de camilleros que ellos no controlan o no administran”, dijo en entrevista para ESTADIO.

Ante eso la Cruz Roja del Guayaquil, en una rueda de prensa presentada este 14 de mayo, desmintió esta aclaración de Neme.

El organismo explicó que “el personal que atendió al atacante de Barcelona SC no pertenece a la Cruz Roja del Guayas”. Aclaró que no presta el servicio de Atención Prehospitalaria en el Estadio George Capwell ya que no han firmado un contrato de prestación de servicios con Emelec.

Comunicado oficial de Cruz Roja del Guayas. pic.twitter.com/cMQvFrlfvf — Cruz Roja del Guayas (@cruzrojaguayas) May 14, 2019

Ante eso, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil también se pronunció que no recibió solicitud por parte del Club Sport Emelec para prestar servicio en el partido.

Sobre el partido de fútbol del pasado domingo 12 de mayo, aclaramos que el personal que atendió a los jugadores en el estadio Capwell, no pertenecía al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. pic.twitter.com/3YQvmghBXP — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) May 14, 2019

La noche de 13 de mayo, El Club Sport Emelec emitió un comunicado oficial aclarando que en la programación del domingo, la empresa que brindó el servicio fue Dr. Ambulancia.

Comunicado importante ⬇️ pic.twitter.com/ehYP0KtNwu — Club Sport Emelec (@CSEmelec) May 14, 2019

“El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Dr. Ambulancia y la Cruz Roja son, entre otras, las entidades que cuentan con el personal médico, técnico y profesional capacitado para poder brindar la atención oportuna durante los partidos que disputa el equipo en nuestro estadio”, expresó Emelec por el polémico Clásico del Astillero.

