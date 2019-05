Nassib Neme responde críticas sobre apagón en el Capwell y de los camilleros

El presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, conversó en exclusiva para ESTADIO, donde aclaró los temas del apagón en el estadio Capwell y los camilleros, que generaron polémica en el primer Clásico del Astillero del 2019. Barcelona SC ganó 1-0 con gol de Fidel Martínez.

Neme habló sobre el corte de luz que sucedió en el entretiempo y que se extendió por varios minutos, por lo que se aplazó el inicio de la etapa complementaria.

"La empresa eléctrica tendría la versión oficial. Porque ellos resolvieron el problema. La empresa eléctrica incluso debió ir a cambiar la vela de una línea en la calle. Fue fuera del estadio el incidente de la red eléctrica", expresó Neme para el medio deportivo.

El otro tema que dio de qué hablar fueron los camilleros, ya que generó polémica que no tengan distintivos de la Cruz Roja o Bomberos y en redes sociales manifestaron que los camilleros también eran los pasabolas. Además se pudo ver que en la lesión de Marcos Caicedo de Barcelona SC, el jugador tuvo un roce con el camillero.

MARCOS CAICEDO YA NO DA MÁS PARA CLÁSICOS 😡 pic.twitter.com/0sdni1Pvnn

Ante esto el presidente del 'Bombillo' reaccionó:

"Siempre los camilleros son Cruz Roja o Cuerpo de Bomberos. Los camilleros pertenecen al grupo de paramédicos que está en la ambulancia en el estadio. Así funciona el sistema de servicio de salud de emergencia ambulatoria. No puede una ambulancia depender de camilleros que ellos no controlan o no administran.