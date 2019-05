Champions League: Tottenham logró el milagro contra el Ajax

Ajax y Tottenham se enfrentaron este miércoles 8 de mayo en Amsterdam Arena para definir el cupo para disputar la final en Madrid de la Uefa Champions League el próximo 1 de junio. Uno de los finalistas ya es Liverpool, quien logró frustrar las ansias del triplete del FC Barcelona.

El Ajax ganaba 2-0 al Tottenham en los primeros 45 minutos del choque de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, los goles de Matthijs de Ligt y del marroquí Hakim Ziyech permitieron al conjunto holandés soñar con la final.

Primero marcó de Ligt, que en el minuto cinco remató de cabeza un córner que no pudo salvar el portero Hugo Lloris. Después, en el 36, Ziyech, tras un pase del serbio Dusan Tadic, hizo el segundo con un gran remate que dejó la eliminatoria casi sentenciada.

