Felipe Caicedo, elegido el mejor jugador de abril de 2019 en la Lazio

El ecuatoriano Felipe Caicedo fue elegido como el mejor jugador de abril de 2019 en la Lazio. Esto hizo que estuviera en el top de las tendencias en Twitter este sábado.

El cuadro italiano realizó una encuesta en la mencionada red social y preguntó a sus seguidores ¿Quién fue el mejor jugador en abril? Ayer cerraron las votaciones y con el 84% resultó ganador 'Felipao'.

Caicedo se midió en las votaciones con Joaquín Correa (11%), Ciro Immobile (4%) , y Marco Parolo (1%). La encuesta correspondía a los partidos de jugados en abril por la blanquiceleste.

Por su lado, María García, esposa de Felipao, felicitó a su amado a través de su Instagram. La modelo y empresaria compartió la imagen de su esposo con un emoji de corazón para expresar su orgullo.

Chi è stato il migliore biancoceleste nel mese di aprile? Ecco i quattro candidati per il premio di ‘Player of the Month’ ⤵️

🗳 Per votare basta un click

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 2, 2019