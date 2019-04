El coraje del jinete ecuatoriano Héctor Almeida que lo llevará al Panamericano 2019 y Mundial 2020

El coraje y las ganas de triunfar del jinete ecuatoriano Héctor Almeida, de 66 años, que lleva más de una década en la disciplina Endurance Ecuestre lo han llevado a obtener grandes títulos y campeonatos nacionales (2014, 2016, 2017, 2018), aunque también ha tenido grandes obstáculos que no le han permitido participar en los mundiales del 2016 y 2018.

El pasado 30 de marzo, Héctor Almeida y su caballo Maravilla quedaron campeones de la Copa "Seguros del Pichincha" que se celebró en Pujilí, en la prueba de 120 km FEI, pese a que sufrieron un accidente.

En el Endurance Ecuestre, el caballo es el protagonista ya que demuestra su resistencia y el jinete, la habilidad para competir en largas distancias.

En la primera vuelta de las cinco, Maravilla resbaló y Héctor cayó fuertemente sobre su hombro.

“ Me golpeé el hombro y se acalambraron mis dos piernas . Por un rato creí que ya no podía continuar en la competencia, porque al caer también di vueltas, y tenía una fuerte contracción muscular", contaba Almeida.

"Inmediatamente llevamos el caballo al veterinario para confirmar si podía seguir o no. Los paramédicos me ayudaron con los golpes. Después de un rato empecé a caminar, trotar y después a galopar. Ya estaba en' el cielo' (encima del caballo) y supe que podíamos continuar con la carrera", agregó el jinete.

¡Y así fue! Héctor y Maravilla continuaron la carrera pese al fuerte accidente, y a pesar de que los demás jinetes estaban en mejor condición física, llegaron en primer lugar y ganaron los 120km FEI.

Y eso no fue todo, el caballo ganó la mejor condición física de la competencia. “Maravilla se llama así porque eso es lo que es, una maravilla” ríe Héctor al recordar la carrera.

Este 30 de octubre participará en su segundo Panamericano, que en se realizará por los cerros de un campo de paltas en Llay Llay, Chile.

Por lo que el pasado 25 de abril, el jinete viajó a Chile para clasificar al Panamericano con el caballo que competirá. “No pude llevar a Maravilla, porque los costos son altos, por lo que participaré con un caballo chileno”, señala.

Pero sí llevará su equipo completo al mundial de Endurance Ecuestre que será en el 2020 en Verona, Italia.

Como decíamos en las primeras líneas, el jinete Héctor Almeida tuvo grandes obstáculos para poder participar en un mundial pese a haber clasificado. Cabe recalcar que para clasificar al mundial, lleva un largo proceso que está lleno de requisitos y competencias que puede durar varios años de preparación.

Héctor Alemida clasificó a su primer mundial en el 2016 pero por motivos de apoyos económicos no pudo asistir. “El mundial fue en Estonia y fue muy caro como para costearme, por lo que decidí no asistir”.

Al siguiente mundial en Carolina del Norte, Estados Unidos 2018, Almeida también logró clasificar, pero dos meses antes de viajar, su caballo Aventurero murió por lo que no pudo competir.

El conductor del camión que transportaba a Aventurero hizo una maniobra por lo que el caballo se golpeó en la cabeza y lamentablemente murió.

Héctor Almeida, pese a haber perdido a su compañero de competencia y amigo, no se dejó sucumbir ante esta tragedia.

"No te eches a morir, tienes que seguir adelante, me decía. Además estaba la frustración de no poder representar al país, porque era el segundo mundial que lo perdía por motivos externos” agregó el jinete.