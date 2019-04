El emotivo mensaje de Leonardo Campana tras su primer gol con Barcelona Sporting Club

La décima fecha de la Liga Pro le sacó lágrimas pero de emoción a Leonardo Campana. El joven marcó su primer gol con Barcelona Sporting Club. Con este tanto, 'los toreros' vencieron 3-1 a Delfín de Manta en el estadio Monumental.

Cuando el marcador estaba 2-1, Campana aprovechó su oportunidad para marcar por primera vez en la máxima categoría con el club amarillo. Los goles anteriores fueron convertidos por Martínez y Herrera.

Luego de la anotación, Campana no pudo evitar su emoción y corrió hasta una esquina de la cancha y no pudo contener las lágrimas de la emoción. Vale recordar que Campana ingresó en el segundo tiempo y antes del pitazo final logró su primer tanto con BSC.

Además, Campana se perfila para liderar la ofensiva de la Tricolor en el Mundial Sub 20 de Polonia. "Sabía que hoy (ayer) iba a marcar. Lo pensé desde que me levanté. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar", declaró a la prensa el joven.

"No tengo palabras. Sentimiento único e irrepetible. Vamos por más mi Barce querido. Feliz por mi primer gol. Gracias a mis compañeros que hicieron esto posible. Gracias a toda esa hinchada que nos apoya siempre". Este fue el mensaje que publicó Campana en su cuenta de Instagram.

