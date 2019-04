Fernanda Vásconez: " El fútbol femenino no debe ser 'hijo' del balompié masculino"

La Federación Ecuatoriana de Fútbol le apuesta todo a la profesionalización del fútbol femenino después de perder el manejo del balompié masculino. La SuperLiga Femenina arrancará el 20 de abril y tendrá la duración de seis meses. Fernanda Vásconez, propietaria del club "Ñañas", contó las situaciones discriminatorias que pasó el club para lograr entrar en el nuevo torneo.

Fernanda Vásconez, futbolista y propietaria del club Ñañas / YouTube

El presidente de la FEF, Francisco Egas, explicó que este torneo será un 'piloto' pero que se irá perfeccionando con el pasar de los años, pero será el inicio de darle la merecida importancia al fútbol femenino.

El futbol femenino ha tenido altos y bajos, pero desde hace seis años se dio el inicio oficial gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, donde se realizó un campeonato favorable a los clubes y se determinó la Serie A, B y del Ascenso, pero el presupuesto fue uno de los grandes obstáculos para la continuación y consolidación.

"Nos dejaron fuera de la SuperLiga femenina"

Al principio este torneo era exclusivo para los 16 clubes que disputan la serie A de la Liga Pro, después de la recomendación de la FIFA que establecía que todos los clubes afiliados deben tener sus filiales femeninas.

Fernanda Vásconez contó que "fue totalmente discriminatorio porque hasta un mes y medio de empezar la SuperLiga femenina profesional, solo podían jugar los equipos de fútbol masculino y no podían ingresar los equipos de fútbol femenino que ya han estado participando años anteriores como Ñañas y que incluso hemos mandando equipos a la Copa Libertadores, y hemos sido la base de la Selección de Ecuador Femenino y otras cosas", ratificó.

"Fue totalmente discriminatorio e injusto porque al sacarnos a nosotras y otros clubes más para poner a los de los equipos masculinos, pensaron que iba a ser más fácil. Creyeron que con solo traer chicas que nunca han entrenado y ponerles una camiseta de cualquier equipo masculino ya iban a tener el nivel que tiene el fútbol femenino. Eso no significa que hayan tenido la misma formación que nosotras. El club 7 de febrero con la Sub 16 le ganó 4-0 al de mujeres de Emelec, te pongo el ejemplo", dijo Fernanda.

Al mando de Egas, la FEF cambió la modalidad y estableció reglamentos para poder jugar la SuperLiga femenina. Se definió que los clubes cuenten con escenarios aptos y presupuestos financiados para el pago de sus plantillas. Seis clubes femeninos consiguieron la verificación y serán parte de la SuperLiga.

Fernanda Vásconez en la premiación del torneo femenino del 2018. Estadio Chucho Benítez / Cortesía

Este año serán 22 equipos participantes. Cuatro descenderán y dos ascenderán. La FEF aspira tener el campeonato con 16 clubes para el 2021.

¡Al fin ya hay reglamentos para el fútbol femenino!

La FEF definió el sistema de campeonato, estructuraron dos grupos y publicaron el reglamento de la competencia. Los partidos se jugarán los fines de semana y una vez por mes, los miércoles.



Vásconez comentó estar más satisfecha porque esta SuperLiga está más estructurada que años atrás. "Al fin ya tenemos un reglamento y es más organizado; ya que en otras ediciones se jugaban con reglas que básicamente se iban haciendo en el camino".

"La FEF tiene ahora la Selección de Ecuador, Copa Ecuador y a nosotras, ahora somos lo más importante. Tengo mucha expectativa de este campeonato, creo que va a estar bien, porque desde ahora ya se ve la organización, hay derechos de transmisión y espero que esto sirva para ir mejorando", añadió Fernanda.

"La duración del torneo más larga que tendremos"

Vásconez contó que este año tendrán el torneo más largo, pero añadió que seis meses serán más que suficientes. Esto, porque el financiamiento de los clubes es un obstáculo y los clubes de fútbol femenino no están listos para cubrir los gastos de dos semestres como el masculino.

"Es necesario que haya un tiempo para que los clubes puedan armarse, generar ingresos y tener el presupuesto necesario para cumplir con el equipo", comentó.

Por otro lado también hay que recordar, que si bien es cierto que se está empezando con la profesionalización del fútbol femenino, la mayor parte de las jugadoras estudian y trabajan a parte del fútbol.

"Hay que ir paso a paso, porque creo que este es el inicio para llevar al fútbol femenino a otro nivel en el país", agrega con énfasis la ex seleccionada nacional.

El fútbol femenino no debe ser 'hijo' del balompié masculino

Sobre la pregunta de que la FEF negocia con la LigaPro, para que los partidos de mujeres sean preliminares de sus programaciones. Fernanda ratificó que no sería una buena idea porque existe el reglamento que solicita que la cancha debe estar lista una hora y media antes del partido de hombres, por lo que las mujeres deberían jugar tres horas y media antes y eso representaría un partido sin asistencia.

"No tratemos de que el fútbol femenino sea hijo del balompié masculino, sino más bien diferenciarlo. Ñañas organizó el cuadrangular "Yo pateo como niña" que fue televisado y se tuvo los ratings más altos y parte de esto tuvimos en la final del torneo, más de 500 personas en el estadio, algo que algunos equipos de fútbol masculino serie A no pueden cumplir".

Fernanda Vásconez recomienda que se debe dar un espacio real al fútbol femenino, no tratar de jugar antes o después del masculino. Es mejor definir un día que se deba jugar y se pueda respetar el partido. "No deben darnos cinco minutos en una noche amarilla o azul. No nos deben dejar como la última rueda del coche, eso no es darle la verdadera importancia".

"La gente sí quiere ver al futbol femenino y quedó demostrado, pero hay que darle su espacio, no tenerla bajo la sombra del masculino", finalizó.

Profesionalización del fútbol femenino / Tomado de Twitter de la FEF

Nueva modalidad de juego de la SuperLiga

El torneo tendrá dos fases: En la primera se conformaron dos grupos donde se consideró su cercanía geográfica. La segunda fase arrancará con la clasificación de los cuatro mejores de cada grupo y disputarán, bajo la modalidad de 'playoffs' los cuartos de final, semi y final.

La SuperLiga femenina será igual a la serie A del fútbol masculino. Por otro lado el torneo amateur y su ascenso se considerará como categorías inferiores.

La SuperLiga Femenina será televisada

El pasado miércoles 3 de abril, la FEF abrió el concurso para que las empresas interesadas en la transmisión de la SuperLiga realicen las propuestas. La convocatoria está abierta hasta el 12 de abril y la firma del contrato se lo haría el 18 de abril hasta las 23:59.

dSe conoció que una compañía ofreció $135.000 por contar con los derechos televisivos del torneo femenino por los próximos cuatro años.

SUPERLIGA | ¡El camino hacia la profesionalización del fútbol femenino! 🇪🇨🏃🏻‍♀️ Derechos de TV: Recepción de Ofertas hasta el 12 de abril 15h00👉🏼https://t.co/m3GH4kLyku pic.twitter.com/cANMMioqTI — FEF Ecuador (@FEFecuador) April 5, 2019

Así están los grupos conformados:

Grupo 1: Barcelona Sporting Club, Club Sport Emelec, Guayaquil City, Delfín SC, Deportivo Cuenca, UPS Carneras, Olmedo, Fuerza Amarilla, Macará, Técnico Universitario y Mushuc Runa.

Grupo 2: América de Quito, Aucas, El Nacional, Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Universidad Católica, Espe, Espuce, Ñañas, Quito Fútbol Club y Deportivo Santo Domingo.

