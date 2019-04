Antonio Valencia sería nuevamente compañero de Wayne Rooney

El ex capitán y figura del Manchester United, Antonio Valencia, ya no seguiría en los Diablos Rojos debido a que ya encontró una nueva ‘casa’ don mostrar su juego explosivo. Este junio se acaba su contrato pero eso no sería una mala noticia para el ferrocarril ecuatoriano.

Nuevo equipo de Valencia

El Toño se reencontrará con su ex compañero del Manchester, Wayne ‘el tanquecito’ Rooney en el equipo DC United. Esto ocurre tras las revelaciones del padre del lateral ecuatoriano que el destino del originario de Sucumbíos sería la MLS.

Antonio Valencia rompió Récords Guinness

La buena química de la pareja de amigos será un disfrute para este equipo de la liga norteamericana. La MLS se caracteriza por contratar veteranos de la Premier League y entre ellos figuran estrellas como Henry, Beckham, Ibrahimovic, Lampard y posiblemente nuestro compatriota.

Ecuatoriano en la MLS

Recordemos que varios jugadores tricolores le ponen sazón a esta competencia futbolística desde hace varios años. Entre ellos figuran Joao Plata, Cristian Penilla, Romario Ibarra y Carlos Gruezo.

El destino de Valencia es fuera del United debido a que su actual técnico no lo ha considerado para partidos de la Uefa Champions League o la F.A Cup.

Siga leyendo

Antonio Valencia se pronunció tras derrota de Ecuador ante Estados Unidos El delantero ecuatoriano hizo énfasis en que estos tipos de partidos dejan importantes aprendizajes para el equipo de Ecuador.

Padre de Antonio Valencia reveló que su hijo tiene una oferta de la MLS El padre de ‘Toño’ mencionó que tiene una propuesta de un equipo de la MLS por dos temporadas.