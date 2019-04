'El Bolillo' Gómez hace aclaración sobre la Selección de Ecuador en la Copa América

'El Bolillo' Gómez ha hecho una aclaración sobre lo que ha dicho de la Selección de Ecuador en la Copa América. En declaraciones a La Radio Redonda, el DT de la Tricolor respondió a las críticas que ha recibido respecto al tema.

‘Bolillo’ Gómez: "Mi contrato es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América" Ahora el DT de la ‘Tri’ sumó una nueva declaración en la que enfatiza que Brasil no es el objetivo principal para el técnico colombiano y la Selección Mayor, que se disputará en junio del 2019.

"Yo lo que sí digo es que el fútbol ecuatoriano ha mejorado. A veces por hablar rápido puede que se me salgan cosas que den para pensar. Yo siempre digo que uno nunca se va a cansar de aprender. Yo siempre quiero aprender", apuntó el colombiano.

Añadió que: "Lo otro es que he dicho que a la Copa América voy a llegar lo más alto que se pueda. Mi declaración fue confusa y no fue muy clara. Hacen un escándalo como nunca. Ya veo que voy a tener que cambiar mi forma de hablar para que no se haga tanto escándalo".

Gómez afirmó además que en Ecuador se siente "como en casa" por el trato que recibe de las personas. Sin embargo preguntó: "¿Creen que la única oportunidad que tenía era venir a dirigir a Ecuador?".

"El Bolillo" Gómez / Getty Images

"Si a mí me dicen que me necesitan para quedar Campeón de la Copa América, no vengo. Puede que mejoremos y ganemos la Copa América. Pero ¿Si quedamos Campeones de la Copa América y no vamos al Mundial? Apuesto a que si ponen a escoger entre el título de la Copa América o clasificar al Mundial, se elige el Mundial", agregó en la entrevista.

También mencionó que "muchos" intentan que lo "echen" y que no permitirá que con un año de trabajo "vayan a pedir mi la cabeza porque no me fue bien en la Copa América".

Agregó el DT que él dejó otras posibilidades y que llegó al país porque le quiere. "Pero tampoco voy a dejar que me saquen injustamente", dijo.

