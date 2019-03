Conor McGregor sobre supuesta agresión sexual: "Ese rumor es totalmente falso"

Un día después de anunciar su retirada del octógono, la polémica no abandona a Conor McGregor. El luchador irlandés de artes marciales mixtas está envuelto en rumores sobre una supuesta agresión sexual.

La portavoz de su equipo legal, Karen Kessler, emitió un comunicado para desvincular la marcha de la estrella de la Ultimate Fighting Championship (UFC) de una información divulgada por el The New York Times.

RETIRO DE CONOR MCGREGOR

Este medio aseguró que la Policía irlandesa investiga a McGregor, de 30 años, por la supuesta agresión sexual. El hecho habría sido cometido contra una mujer en un hotel de Dublín el pasado diciembre. El deportista fue arrestado en enero para ser interrogado al respecto. Pero, en ese momento no se presentaron cargos.

"Esta historia lleva ya un tiempo circulando y no está claro por qué se difunde ahora. La suposición de que el anuncio hoy de la retirada de Conor está relacionada con ese rumor es totalmente falsa", subrayó Kessler en la nota.

En caso de que McGregor volviera "a pelear en el futuro" no está claro. Debería darse en un "entorno en el que los luchadores sean respetados por su valor. Por sus habilidades. Además, su trabajo duro y dedicación a este deporte", señaló la deportista.

Varios diarios británicos, entre ellos The Guardian, se hacen hoy eco de las informaciones de The New York Times. Mientras que los medios irlandeses más importantes no han recogido aún la noticia.

El pasado diciembre, la cadena RTE, así como rotativos nacionales como el Irish Independent o el Irish Times, informaron de que la Garda investigaba a una conocido deportista irlandés. Esto, por la supuesta agresión sexual cometida contra una mujer en un hotel de Dublín. En ese momento no llegaron a identificar al sospechoso.

CONOR MCGREGOR Y SU HISTORIA EN LOS DEPORTES

McGregor, uno de los deportistas mejor pagados del mundo, está solo por detrás de estrellas como Floyd Mayweather, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según la lista Forbes de 2018.

Su decisión ha sorprendido a sus millones de seguidores. Pues esta misma semana aseguró que estaba listo para volver y en conversaciones para formalizar nuevas peleas en julio, por lo que algunos observadores lo interpretaron con una maniobra de márketing.

El combatiente de Dublín, conocido como The Notorious, fue reciente sancionado por seis meses sin actividad en los octógonos. Y además con una multa de 50.000 dólares tras su batalla campal una vez que perdió la pelea contra el ruso Khabib Nurmagomédov en el UFC 229.

McGregor fue arrestado recientemente en Florida por robo a mano armada después de un altercado con un aficionado al que le robó y rompió el teléfono móvil.

