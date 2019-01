Emelec prenderá el 'bombillo' en este 2019

Club Sport Emelec, sin duda alguna, ha sido el equipo más constante durante los últimos torneos nacionales. Esto se puede relacionar con la llegada a la dirigencia de Nassib Neme. El equipo millonario a formado jugadores de gran talla internacional.

La formación y construcción de iconos, como Mondaini, Miller Bolaños, El ‘Cuco ángulo’, Pedro Quiñonez y su arquero referente ‘El Rifle’ Dreer. Defensa, juego incisivo, y control en las 18 son fortalezas que el DT argentino Mariano Soso ha logrado durante su mando.

El Bombillo se prende para este 2019 y con las nuevas contrataciones prevé pelear nuevamente el campeonato, al igual de copas internacionales.

Contrataciones

El equipo se entrenó desde el pasado 7 de enero en Argentina, con la inclusión de siete refuerzos locales y los extranjeros que estuvieron el año pasado.

Emelec contrató al defensa José Hurtado, a los centrocampistas Kevin Arroyo, Wilmer Godoy, Fernando Guerrero, Bryan Cabezas, Gabriel Cortes; y a los delanteros Willy Arce y Daniel Angulo, todos ecuatorianos.

Y ratificó de la temporada pasada al centrocampista uruguayo Nicolás Queiróz y a los argentinos Leandro Vega, Fernando Luna y Joel López.

El plantel de #Emelec entrena en el Polideportivo Los Samanes #AzulTodaLaVida ⚡️🔵 pic.twitter.com/qETK1fadJm — Club Sport Emelec (@CSEmelec) January 28, 2019

Rivales

Sin duda pelear el título contra sus similares como Barcelona SC y Liga de Quito, además de la incorporación de 2 equipos más, logra que sea un torneo más apretado y disputado por las grandes figuras que ha sumado otras escuadras.

Cómo característica de este torneo solo se jugará dos clásicos del astillero y no cuatro como ediciones anteriores. América de Quito regresa y vivirá un cotejo que no se vivía hace 27 años. El bombillo también se enfrentará a un ex campeón del fútbol ecuatoriano, Olmedo, y de esta manera se podrá ver el funcionamiento de la escuadra azul al sumarse dos partidos más en la ya complicad ‘altura´.

CALENDARIO 2019

Aucas vs Emelec (10/2) Emelec vs Fuerza Amarilla (17/2) Deportivo Cuenca vs Emelec (22/2) Emelec vs Técnico Universitario (2/3) Delfín vs Emelec (10/3) Emelec vs El Nacional (17/3) Independiente vs Emelec (31/3) Emelec vs Macará ( 7/4) Guayaquil City vs Emelec (14/4) Liga de Quito vs Emelec (21/4) Emelec vs América de Quito (28/4) Olmedo vs Emelec (5/5) Emelec vs Barcelona SC (12/5) Emelec vs Católica ( 19/5) Mushuc Runa vs Emelec (26/5) Emelec vs Aucas (7/7) Fuerza Amarilla vs Emelec (14/7) Emelec vs Deportivo Cuenca (21/7) Técnico Universitario vs Emelec (28/7) Emelec vs Delfín (4/8) El Nacional vs Emelec (11/8) Emelec vs Independiente del Valle (18/8) Macará vs Emelec (25/8) Emelec vs Guayaquil City (1/9) Emelec vs Liga de Quito (15/9) América de Quito vs Emelec (22/9) Emelec vs Olmedo (29/9) Barcelona SC vs Emelec (20/10) Universidad Católica vs Emelec (27/10) Emelec vs Mushuc Runa (3/11)

