Exnovia de Cristiano Ronaldo lo tilda de "psicópata"

La modelo y actriz británica dijo que Cristiano Ronaldo, su exnovio, es un "psicópata" que amenazó con matarla. Además, expresó su apoyo a Kathryn Mayorga, la estadounidense que en septiembre de 2018 denunció al futbolista de violación.

"Me dijo que si salía con alguien más, o si salía de mi casa, me secuestrarían y me cortarían el cuerpo en pedazos, lo meterían en una bolsa y lo tirarían a un río", afirmó Lennard.