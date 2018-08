Junior Sornoza: "Siempre he soñado en jugar en el Barcelona, pero no el de España, sino en el ídolo, el de Ecuador".

El futbolista ecuatoriano, Junior Sornoza que actualmente milita en el Fluminense de Brasil, aseguró que sueña con algún momento vestir la indumentaria de Barcelona SC.

Sornoza sueña con jugar en Barcelona Sporting Club, así lo reveló en una entrevista con Área Deportiva tras su golazo olímpico.

El periodista David Silva le preguntó a Sornoza en qué club a nivel internacional sueña jugar, a lo que el volante ecuatoriano respondió claramente: "Siempre he soñado en jugar en el Barcelona, pero no el de España, sino en el ídolo, el de Ecuador".

– Me: Junior, ¿En qué equipo a nivel internacional has soñado en jugar? ¿Alguno en Europa? – Junior Sornoza: Siempre he soñado en jugar en el Barcelona, pero no el de España, sino el ídolo, el de Ecuador! ".

— David Silva (@DavichoSilva32) August 3, 2018