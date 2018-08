Inglaterra le podría quitar el Mundial del 2030 a Uruguay, Argentina y Paraguay

La Football Asociation (FA) que es el máximo organismo del fútbol de Inglaterra está considerando seriamente postularse a la candidatura para organizar el Mundial del 2030. Esta Mundial también aspiran organizar Uruguay, Argentina y Paraguay.

Te puede interesar: Qatar compró el Mundial de 2022, sacan a la luz las pruebas

La FA comenzó con un estudio de viabilidad para examinar la oportunidad de que Inglaterra pueda ser la anfitriona de la Copa del Mundo de 2030. Dicha nación organizó un Mundial por única vez en la historia en 1966, cuando los Tres Leones quedaron campeones por única vez.

Para el 2018 también se había postulado el país inglés, pero perdió con Rusia. Con Qatar confirmado para 2022 y EE.UU., México y Canadá en 2026, el país británico apunta a la competición que se desarrollará dentro de 18 años y a la que también aspira organizar de manera tripartita la terna sudamericana compuesta por Uruguay, Argentina y Paraguay.

Según un comunicado, Greg Clarke, presidente de la FA, comentó: “Este trabajo se llevará a cabo durante la temporada que viene y no decidiremos nada hasta el 2019”.

A esto se sumó el expresidente de la FA, Lord Triesman que sugirió que Inglaterra se postule para el Mundial del 2022. Esto en caso de que Qatar sea despojado del torneo ya que se encuentra envuelta en críticas por acusaciones de sabotaje. También por el controvertido cambio del calendario que deberá realizarse a causa del clima anfitrión.

"La FIFA eligió a Qatar para albergar la Copa del Mundo de 2022 y tienen el deber de investigar cualquier problema relacionado con el proceso que se cuestione correctamente", manifestó Clarke.

"Rusia hizo un trabajo brillante como anfitriona de la Copa Mundial 2018 y apoyamos la rotación del alojamiento de la Copa Mundial entre las confederaciones. Eso haría que la Copa Mundial 2030 sea la próxima en la que una nación europea pueda ser anfitriona, y no antes", sentenció".

Si Inglaterra decide organizar la Copa del Mundo del 2030 tendrá que competir con las candidaturas de España, Argentina – Uruguay – Paraguay, Australia, China y Marruecos.

The FA is considering putting England forward as a potential host for the 2030 World Cup.https://t.co/tdHuLU90r4 pic.twitter.com/oDuqdFSDxD

— BBC Sport (@BBCSport) August 1, 2018