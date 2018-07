La anotación de Benjamín Pavard fue elegida como el mejor gol del Mundial

Francia consiguió su segundo título de la Copa del mundo, el elenco galo triunfo sobre los croatas tras un marcador de 4-2. A lo largo de los siete partidos , la selección al mando de Didier Deschamps dominó a sus rivales. Los equipos que quedaron eliminados tras enfrentarse a Francia fueron Australia, Perú y Dinamarca, en la fase de grupos, y Argentina, Uruguay, Bélgica y Croacia en la etapa final.

Francia solo fue perdiendo por 9 minutos y 12 segundos durante el mundial de Rusia 2018. Ese tiempo transcurrió entre el 2-1 que anotó Gabriel Mercado y puso a los 'albiceleste' en ventaja. Posteriormente Pavard anoto una volea el empate.

La FIFA reveló que el gol de Pavard ante la Selección fue votado como el mejor de toda la Copa del Mundo por más de tres millones de usuarios que participaron de la votación online en la página oficial de la federación. El tanto del empate que marcó el lateral de 22 años fue destacado entre los 169 goles convertidos en los 64 partidos del Mundial.

"La pelota picó y vino hacia mí. Ni lo pensé. La quise golpear en la dirección en la que vino, porque es lo que los goleadores siempre me dicen. No llegué ni a pensarlo y cuando la pelota entró me sentí muy feliz", contó Pavard.