Buffon llega al París Saint Germain y habla de Cristiano Ronaldo

El italiano Gianluigi Buffon, quien fuese capitán de la Juventus, y ahora forma parte del París Saint Germain habló de Cristiano Ronaldo e indicó que no le sorprendería verlo en el club turinés.

Buffon señaló que esa contratación lo haría muy feliz.

"No me sorprendería ver a Ronaldo en el Juventus, me haría feliz porque es lo que necesita el mundo del Juventus, encontrar nuevos ídolos y exaltarles", afirmó en entrevista con 'Sky Sport'.

BUFFON PRESENTADO EN EL PARÍS SAINT GERMAIN

El arquero, que fue presentado el lunes en su nuevo equipo, habló además de las anotaciones que ha marcado CR7 y que le han afectado en su vida profesional y personal.







"Me molestaron los dos goles que me metió en la final y los que me metió el año pasado", dijo en relación a los tantos que Ronaldo metió al Juventus en la final de la Liga de Campeones de 2017.

Además se refirió a los otros dos goles que le anotó en los cuartos de final de la última 'Champions'.

"Sería la mejor publicidad para el fútbol italiano. Es la confirmación de cuanto el Juventus como sociedad, con Andrea Agnelli y su familia, es capaz de adaptarse a los tiempos y hasta anticiparlos", agregó Buffon.

El nuevo arquero del PSG se dan en un momento de convulsión mediática por el posible fichaje de Ronaldo por el Juventus, que según los medios internacionales podría ser inminente.

El Juventus pagaría unos cien millones de euros al Real Madrid y ofrecería al luso un contrato de cuatro años a cambio de 30 millones de euros netos por temporada.

