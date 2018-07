Colombia vs Inglaterra: Dos fallos bastaron para que Colombia se despida del Mundial Rusia 2018

Por definición de penales terminó el encuentro de Colombia vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. El cotejo terminó empatado 1-1 los goles fueron marcados Kane y Mina. Y los penales 4-3 a favor de Inglaterra que se coloca en los cuartos de final de Rusia 2018.

Nuevamente Carlos Sánchez comete un error fatal en el área chica para que Kane marque el gol del triunfo a Inglaterra en los octavos de final. El gol fue marcado por un penal al minuto 57’ por el goleador del Mundial, Harry Kane. Pero de igual forma vuelve a aparecer Yerry Mina que saltó más alto que todos y clavó de cabeza para poner el empate 1-1 y mandar el partido al tiempo extra.

Primer tiempo para Colombia

Colombia tuvo en los zagueros Yerry Mina y Davison Sánchez una muralla impenetrable para el fuego aéreo que le lanzó Inglaterra y que empataban 0-0 en el primer tiempo y parecía que el partido se alargaba luego de los 90 minutos reglamentarios.





















Los defensores colombianos mantuvieron en raya al capitán inglés Harry Kane, el máximo artillero del certamen con cinco goles. Kane apareció por única vez en el primer tiempo a los 16’ con un cabezazo por arriba del travesaño tras desborde y centro pasado de Kieran Trippier.

En el estadio Spartak de Moscú, Colombia no pudo alistar ni siquiera en la banca a su figura James Rodríguez, quien no logró recuperarse de las molestias musculares que lo vienen persiguiendo desde el inicio de la Copa del Mundo. El técnico José Pekerman presentó un equipo más para la lucha en el medio, con Wilmar Barrios y Jefferson Lerma escoltando al mediocentro Carlos Sánchez. Y en ofensiva el creativo Juan Quintero y Juan Guillermo Cuadrado para abastecer al capitán Radamel Falcao, único hombre en punta.

En la primera parte, el plan de juego tuvo resultado. Colombia pudo neutralizar desde la presión los circuitos de juego de los ingleses. Pero al precio de dejar a su suerte a Falcao.

Con Mina y Sánchez en modo frontón para devolver lo que llegara desde el aire, Inglaterra nunca tomó por sorpresa a los sudamericanos en las jugadas de pelota parada, uno de los recursos más trabajados por su entrenador Gareth Southgate, quien adapta jugadas de NBA y la NFL en Estados Unidos.

Cerca del descanso, el volante Wilmar Barrios recibió su segunda tarjeta amarilla que le impedirá jugar el próximo partido si Colombia pasa de ronda.

James vivió el partido de infarto desde las tribunas ya que por su lesión en su pantorrilla tuvo que ausentarse de los octavos de final. Todavía se desconoce cuando James se recuperará de su lesión y volverá a las canchas.













#EnVídeo 🔴| Así celebró el colombiano James Rodríguez el gol de Yerry Mina para poner el empate en el marcador de Colombia frente a Inglaterra en el partido de octavos de final. #VamosColombia #COL #ENG #Rusia2018 pic.twitter.com/96nGvDri0L — Panama Politica (@panama_politica) July 3, 2018

Segundo tiempo de infarto en los octavos de final

La segunda etapa comenzó mal para Colombia, nuevamente Carlos Sánchez cometió un error fatal que le costó los octavos de final. Al minuto 57’ Sánchez derribó a Kane en el área y el juez no dudó en señalar la pena máxima.

Harry Kane no falló y de penal sentenció a Colombia marcando su sexto gol en el Mundial Rusia 2018. El equipo cafetero no pudo reponerse de este duro golpe que el partido se tornó tenso ya que los jugadores colombianos reclamaron varias jugadas que el arbitro no sancionó.











En redes sociales se viralizó un video donde se puede apreciar que un miembro del cuerpo técnico de Colombia presuntamente le empuja a Sterling cuando salía del campo de juego.

Columbian players and now the coaching staff being absolute petty dickheads to Raheem Sterling. #ENGCOL pic.twitter.com/64QynH55wS — Mike P Williams 🌹 (@Mike_P_Williams) July 3, 2018

En la agonía del partido, exactamente en el minuto 93', apareció nuevamente Yerry Mina que saltó más alto que todos y clavó de cabeza para poner el empate 1-1 y mandar el partido al tiempo extra. Yerry marcó su tercer gol en el Mundial Rusia 2018. Mina empató el partido con un golazo y llevó el partido a los alargues.

El segundo gol (tras el de Rincón en el 90) más gritado en la historia de Colombia. pic.twitter.com/2ftFxbjtI1 — Sebastián E Gómez M (@Sn_Gz) July 3, 2018

GOL vs #POL

GOL vs #SEN

Y GOL vs #ENG en el último aliento (literalmente) Parece que le gusta #Rusia2018 a Yerry Mina 😎 pic.twitter.com/2H84bRnc7X — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2018

Definición por penales:

























El tiempo de alargue no fue suficiente para poder definir el ganador del encuentro Colombia vs Inglaterra por los octavos de final. El cotejo se definió por penales. El primero en cobrar fue Colombia a mando de Falcao que lo cobró de manera exitosa. Después lo hizo Kane y con su categoría no dudo en marcarlo. Cuadrado fue el tercero en cobrar que pegó un disparo potente enviando el esférico dentro de las mallas. Enseguida fue el turno de Rashford que tampoco falló y el encuentro se tornó mas intenso.

Ospina se llevó los créditos del partido al tapar el penal de Henderson. Pero Uribe en el cobro para definir el partido falló pegando en el poste derecho empatando 3-3 el cotejo por los penales.

Bacca nuevamente falló el penal y Dier lo mandó al final de las mallas para marcar el 4-3 y llevar a Inglaterra a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Con este resultado 4-3, Colombia se quedó fuera del Mundial Rusia 2018 e Inglaterra avanza a cuartos de final.

Inglaterra jugará los cuartos de final el sábado ante Suecia, que se impuso 1-0 ante Suiza más temprano en San Petersburgo.

Alineaciones:

