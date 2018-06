España vs Rusia: EN VIVO, ONLINE, hora, alineaciones, canal y fecha de octavos de final del Mundial Rusia 2018

El anfitrión se enfrenta a España por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 este domingo 1 de julio. Vive el minuto a minuto en vivo de España vs Rusia en el Luzhniki Stadium

El anfitrión ha marcado ocho goles de forma combinada a Arabia Saudí y Egipto, pero después cayo 3-0 ante Uruguay. En cambio España empató ante Portugal y Marruecos y ganó 1-0 a Irán.









Publicidad









Según los números a Rusia no debería causarle tantos problemas a un equipo de la categoría de España. Sin embargo “La roja” no ha estado a la altura de las expectativas ya que un día antes de que empiece el Mundial de Rusia, los españoles despidieron a su técnico Julen Lopetegui. Por lo tanto si España no se pone las pilas podría sufrir una desagradable sorpresa ante Rusia.

España jugará por octava vez los octavos de final del Mundial: cinco clasificaciones y dos eliminaciones en las siete ocasiones anteriores, la más reciente cuando superó a Portugal por 1-0 en Sudáfrica 2010.







Publicidad







Todavía quedan seis jugadores que le dieron el impulso a ganar la Copa del Mundo: el portero Pepe Reina, los defensas Sergio Ramos y Gerard Piqué y los centrocampistas Andrés Iniesta, Sergio Busquets y David Silva. Todos fueron titulares salvo el primero y el último.

Posibles alineaciones:

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Koke, Iniesta; Silva, Isco y Diego Costa.

Rusia: Akinféev; Mario Fernandes, Ignashévich, Kutepov, Zhirkov; Zobnin, Gazinski; Samédov, Cheryshev, Golovin; y Smólov

Lugar:

España vs Rusia se enfrentan en el estadio Luzhniki de Moscú

Horarios:

Ecuador, Colombia, Perú: 09:00

Argentina, Chile, Brasil: 11:00

Canal de transmisión

DIRECT TV SPORTS

Relacionado