Argentina vs Nigeria: "Raspando" la Albiceleste se mete en los octavos de final del Mundial Rusia 2018

Argentina se impuso 2-1 ante Nigeria y el equipo africano se despide del Mundial de Rusia 2018. Argentina vs Nigeria terminó 2-1 a favor de los albicelestes

Lionel Messi brilló y apareció y Marcos Rojo marcó el gol de su vida llevando a Argentina a octavos de final. Argentina se impuso 2-1 ante Nigeria con goles de Messi y Rojo, el descuento lo marcó Moses.

Lionel Messi salió de su letargo en el Mundial Rusia 2018 con un golazo. Mediante un derechazo fulminante, Argentina se impuso 1-0 en el primer tiempo ante una Nigeria también necesitada de un triunfo.

Los dirigidos por Jorge Sampaoli, conscientes de que no hay futuro para sus aspiraciones si no triunfan en San Petersburgo, comenzaron el encuentro con una actitud notoriamente ofensiva: hasta cinco hombres lanzados al ataque y buscando que la pelota circulara más a menudo por los dominios de Messi.

A los 14 minutos del primer tiempo, Ever Banega lanzó un pase a profundidad desde su propia mitad de la cancha. Messi con su brillo, controló el esférico con el muslo izquierdo en la puerta del área y lo definió cruzado con la derecha.

Fue el gol más esperado en lo que va del Mundial que retumbó todo el estadio de San Petersburgo. Maradona lo vio desde el palco y no dudó en festejarlo. El Rey se tomó la camiseta, beso su escudo y agradeció a Dios.

Messi se unió a Diego Maradona y Gabriel Batistuta como los únicos jugadores de Argentina en convertir goles en tres mundiales distintos.

En el segundo tiempo todo cambió, la escuadra nigeriana que apenas había inquietado tímidamente el arco defendido por Franco Armani, igualó el empate tras una falta de Mascherano que derribó al delantero nigeriano. El árbitro no dudó en cobrar la pena máxima y amonestó a Mascherano con tarjeta amarilla.

Moses no falló desde los doce pasos y puso el 1-1 que dejaba fuera a Argentina del Mundial Rusia 2018. Argentina no lograba reponerse del gol y tuvo algunas llegadas pero no logró poner el triunfo anhelado.

Al minuto 86' en la agonía del partido, apareció Marcos Rojo para definir en el área solo y desató la locura albiceleste y de Maradona que lo festejó de forma insólita.

One of the greatest moment of match Diego Armando Maradona to #NGA, #Arg and #Messi haters….. Fuck you!!!!! #VamosArgentina

2-1 #NGAARG #WorldCup pic.twitter.com/KQJCVja88y

— Tanisha Arya (@WweTanishaArya) June 26, 2018