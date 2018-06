Las redes sociales se vuelcan contra Bolillo Gómez tras derrota de Panamá

Hernán Bolillo Gómez ha sido fuertemente criticado tras la aplastante derrota de Panamá ante Inglaterra (6-1).Luego del partido, las redes sociales se han volcado contra el DT. Pues, la prensa colombiana ha dicho que ya habría firmado un contrato para dirigir a la Tricolor.

En Twitter, Bolillo es tendencia. Se ubica en el segundo lugar y los usuarios de la red social publican mensajes de apoyo pero también le critican al estratega.

En rueda de prensa, Bolillo aseguró que su equipo llegó "virgen" al Mundial y se marchó orgulloso por haber participado por primera vez en una Copa del Mundo.

"Tenemos que mejorar muchos en todos los aspectos. Incluso en infraestructuras. En muchas cosas que tienen los europeos. Mucha gente va a ver el 6-1 y por dentro digo que vamos a analizar nuestro trabajo. Hay que dar las gracias por no haber perdido el estilo. Hemos mejorado en mantener eso. Vinimos muy vírgenes, muy seismesinos de un parto de nueve meses y hay que celebrar y estar orgullosos por haber estado en el Mundial".

Además, Bolillo manifestó la necesidad de "mejorar muchos en todos los aspectos. Incluso en infraestructuras. En muchas cosas que tienen los europeos".

En caso de que el Bolillo llegue a dirigir la Tricolor, él estaría regresando a la Selección, pues fue el primer técnico que clasificó a la Tri a un Mundial. Ecuador debutó en Copa Mundial en Corea/Japón 2002.

Lo preocupante no es que Inglaterra se folló a Panamá, lo preocupante es que uno de los que se follaron (Bolillo) será el próximo DT de Ecuador 💩

Lo respeto mucho y lo quiero al bolillo pero ya no deseo que regrese, sería retroceder para ecuador que lo traiga denuevo https://t.co/tOW3VVJ7S1

Que el bolillo vuelva hará lo contrario con nuestro fútbol se volverá a todo lo que se hizo antes del cejon imbécil de Quinteros a un fútbol anticuado y predecible que actualmente no sirve para nada

La sonrisa de Bolillo cuando Baloy anotó el gol de #PAN me llegó al corazón. Es la sonrisa de un padre al ver a su hijo realizar sus sueños. Me quedo con ese momento por siempre. Gracias @ElBolillo_Soy Gracias @pinbaloy23 pic.twitter.com/2x580eAR9s

Lo importante en goleada de Inglaterra es que Panamá no se dejó meter 10: Bolillo Gómez pic.twitter.com/OyM1VmGB7f

jajajajaja!!!

"no more, please"; clarito está…

señores, aquí está 'el tecnicazo' que va a resolver los problemas de "la Tri de todos" y que va a unir al país, el Bolillo… @FEFecuador https://t.co/9ROUGaqNOm

— Santiago Toapanta (@daMonkyDave) June 24, 2018