"Lionel Musa": las burlas e ingenio contra Argentina por su alegría tras la victoria de Nigeria en Rusia 2018

Argentina sufre en Rusia 2018, y los hinchas transandinos también. En el país sudamericano miraron con mucha expectación el partido entre Nigeria e Islandia, que finalmente terminó dándole vida al cuadro de Jorge Sampaoli.

Durante el partido los siempre atentos usuarios de redes sociales molestaron al equipo transandino por depender de los nigerianos, que terminaron ganando por 2-0.

Además, la versión digital del diario Olé tituló su minuto a minuto del partido con la frase "Lionel Musa", haciendo alusión al goleador de las Águilas africanas y su figura.

Argentina y Nigeria jugarán una verdadera final el próximo martes desde las 14:00 horas.

The hero Argentina has been missing. pic.twitter.com/J4YZYoTsfy

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 22, 2018