Inglaterra vs Panamá: EN VIVO ONLINE, hora, fecha y canal por el Grupo G del Mundial Rusia 2018

Panamá luego de su debut con Bélgica enfrenta otra dura realidad el próximo domingo contra Inglaterra. Vive el minuto a minuto en vivo de Inglaterra vs Panamá en Mundial Rusia 2018 por el Grupo G.

El debut de Panamá en el Mundial de Rusia 2018 dejó una resaca dulce a pesar de su derrota. Podría decirse que alivio por no sufrir una derrota abultada.

El medio campista inglés, Dele Alli se ausentó del entrenamiento de Inglaterra debido a una lesión en su muslo. Por lo tanto está en duda ante Panamá el próximo domingo. Dele Alli se lesionó durante el triunfo 2-1 ante Túnez en el debut del lunes pasado. El mediocampista tuvo que dejar el encuentro en el segundo tiempo. Ruben Loftus-Cheek se perfila como el remplazo de Alli en caso de que el jugador del Tottenham quede descartado.

Panama prep. Sunday can’t come soon enough. We’ll be ready! #JLingz #WorldCup #ThreeLions pic.twitter.com/plOTOc1oZE

England boss @GarethSouthgate gives an update to @gabrielclarke05 on his own fitness, competition for places and @England's evolution

Watch the World Cup LIVE on @ITV pic.twitter.com/VzmisTAvRK

— ITV Football (@itvfootball) June 22, 2018