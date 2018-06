Mundial Rusia 2018: EN VIVO ONLINE GRATIS Ceremonia de Inauguración, horarios y dónde ver

El Mundial Rusia 2018 empieza mañana 14 de junio. Este torneo se juega luego de 4 años donde 32 países lucharán para obtener la codiciada Copa del Mundo. El inicio del Mundial contempla una serie de eventos, shows artísticos y tributos al país anfitrión. Metro te contará minuto a minuto del evento deportivo más importante del mundo.

El español Iker Casillas presentará este jueves la Copa del Mundo en la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018 que se celebrará en el estadio Luzhnikí, según informó la FIFA. La inauguración está pactada para las 08:00 am (hora Ecuador).

Casillas, que estará acompañado de la modelo rusa Natalia Vodiónova. El español será el encargado de llevar la Copa al terreno de juego. Esto, minutos antes de que arranque el torneo. Se jugará el partido entre el anfitrión, Rusia, y Arabia Saudí.

El actual portero del Oporto y campeón mundial en 2010 se encuentra en Rusia para comentar los partidos para una televisión mexicana. A ellos se sumarán más de 500 bailarines, gimnastas y equilibristas.

Dentro del show musical que presentará la inauguración contará con el cantante británico Robbie Williams, quien dice estar "muy contento y emocionado", y la soprano rusa Aida Garifullina, considerada una de las mejores voces del país.

Los fuegos artificiales no faltarán y se presentará la canción oficial del Mundial Rusia 2018, "Live It Up". Esta fue interpretada por Nicky Jam, Era Istrefi y Will Smith.

En la ceremonia también participará el brasileño Ronaldo, mientras la presencia de la leyenda del fútbol, el también brasileño, Pelé, está en el aire por motivos de salud.

La inauguración del Mundial Rusia 2018 está programada para las 8:00 de la mañana (Hora Ecuador) de este jueves 14 de junio. Posterior del evento se jugará el partido Rusia vs Arabia Saudita a las 10:00 (hora Ecuador).









Horarios

Colombia – 8:00 a.m.

​Ecuador – 8:00 a.m.

​Argentina – 10:00 a.m.

​Chile – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

​Brasil (Río de Janeiro) – 10:00 a.m.

Canal de transmisión:

DIRECT TV SPORTS

