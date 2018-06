Mohamed Salah realiza recuperación para llegar a Rusia 2018

Mohamed Salah viajó este 29 de mayo a España para realizar su recuperación del hombro izquierdo. Salah resultó lesionado tras un choque con el defensa español Sergio Ramos

Salah es la figura del equipo egipcio. El país africano vuelve a una cita mundialistas tras 28 años de ausencia. "Fue una noche muy dura. Pero soy un luchador. A pesar de las probabilidades, confío en que estaré en Rusia para hacerles sentir orgullosos. Tu amor y apoyo me darán la fuerza que necesito", indicó Mohamed después de la final de UCL.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018