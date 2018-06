Jefferson Montero es criticado por un tuit en inglés

Emelec venció ayer 3-0 a Técnico Universitario, en partido válido por la fecha 16 del Campeonato Ecuatoriano. El cotejo se jugó en el Estadio Banco del Pacífico Capwell.

Jefferson Montero fue uno de los que convirtió los tantos que le dieron la victoria a Emelec. Tras el encuentro, Montero se pronunció en su cuenta de Twitter pero de inmediato fue criticado por algunos usuarios.

El ecuatoriano manifestó su felicidad por el triunfo de los azules. Sin embargo, este mensaje fue escrito en inglés y dos minutos después lo hizo en español.

Tras el tuit, algunos usuarios cuestionaron que Montero haya redactado su mensaje en inglés.

Emelec suma 29 puntos en la tabla y permanece en la cuarta ubicación. Su próximo partido será en la ciudad de Quito, el próximo fin de semana, cuando visite a Liga de Quito.

I’m very happy for today’s victory and for the goal that I did for my team after many years, always thankful with God pic.twitter.com/JsPr01mDk3

— Jefferson Montero (@JeffMONTERO23) June 3, 2018