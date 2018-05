Liverpool: Envía video en Twitter donde muestra su 'poderío rojo'

La euforia y los cánticos de los seguidores del Real Madrid y del Liverpool inundaron durante toda la jornada las calles del centro de Kiev para la gran final de la Liga de Campeones que acoge el estadio Olímpico de la ciudad.

Los fanáticos del Real Madrid se reunieron en la Plaza de la catedral Sofiivksa de Kiev, una de las más antiguas de la ciudad, donde se instaló una enorme réplica de la Copa de Campeones y donde durante todo el día sonó el himno del conjunto blanco.

ESTADIO DE KIEV SE VISTE DE ROJO

Los aficionados del Liverpool son la mayoría en la final de la Champions, aprovechándose de esta situación el elenco publicó un video en el que piden que "Suban ese volumen".

"Sólo escucha ese ruido cuando los rojos entran en el campo", escribieron.

🔊 Crank that volume up! 🔊

Just listen to that noise when the Reds enter the pitch… 😍😍😍#UCLfinal pic.twitter.com/k7vm5lwMgz

— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2018