Bale insinúa que dejará el Real Madrid porque necesita jugar "todas las semanas"

El galés Gareth Bale, héroe del Real Madrid en la victoria sobre el Liverpool (3-1) en la final de la Liga de Campeones, dejó entrever que dejará el club blanco el próximo verano porque necesita jugar "todas las semanas", algo que "por una razón u otra no ha sucedido esta temporada".

"Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido", declaró Bale al término del encuentro.