Ronaldinho Gaúcho no se casará, desmiente matrimonio con dos mujeres

El exjugador Ronaldinho Gaúcho desmintió un rumor que pretendía confirmar que se casaría con dos mujeres. Según un medio especializado en prensa rosa, el exdeportista vivía con sus dos prometidas en su mansión de seis millones de dólares en Río de Janeiro.

"¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?", fue la pregunta de un periodista al Gaúcho.

"Yo no tengo voluntad de casarme todavía", respondió cuando fue interrumpido por el cronista: "¿Pero si se decía que se casaría con dos mujeres?", indicó el periodista.

"No, es mentira. Es mentira, no sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No".