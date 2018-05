Paolo Guerrero se pronunció tras el fallo del TAS

Perú quedó desolado al conocer que perdió a su capitán y máximo goleador, Paolo Guerrero, para jugar el Mundial de Rusia 2018 tras la sanción de 14 meses impuesta hoy por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), a falta de un mes para el torneo, al que clasificó después de 36 años.

Tras ello, Guerrero se pronunció al afrontar el momento más duro de su carrera. A través de un video publicado por "Canal N", Guerrero dio a conocer sus sensaciones en este lamentable presente que atraviesa.

"Quiero ratificar a mi país y a mi gente que jamás he consumido alguna droga, porque no la necesito, nunca me llamó la atención. Siempre he sido profesional en todo sentido. Desde muy niño he llevado charlas para saber qué debo consumir y qué no, como deportista", indicó.

"Estoy pasando por una injusticia. Me han robado mi carrera, me han robado el Mundial", agregó.

Desolación en Perú

Aunque muchos peruanos ya se temían lo peor, la decisión estremeció igualmente al país, que vive con una expectación inusitada el regreso de su combinado nacional al máximo torneo a nivel de selecciones, donde está encuadrado en el Grupo C con Francia, Dinamarca y Australia.

Se esfuma así el sueño del delantero de rematar su carrera con el Mundial, un objetivo por el que luchó durante toda su trayectoria en la selección, en la que juega desde 2004, y que se convirtió en los últimos meses en una cuestión nacional.

A sus 34 años, Guerrero estaba llamado a ser el líder de su selección en la Copa del Mundo, gracias a la experiencia ganada en los clubes alemanes Bayern de Múnich y Hamburgo y en los brasileños Corinthians y Flamengo, donde milita actualmente, además de en el combinado nacional.

Con información de EFE y elcomercio.pe

Relacionado