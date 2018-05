Ecuador: Richard Caparaz se impone en la octava etapa giro de Italia 2018

Richard Caparaz, ecuatoriano de 24 años se mostró emocionado tras su primera victoria en el World Tour y espera tener más oportunidades a Roma. Carapaz tuvo más fuerzas para coronar esta larga jornada, con montaña, y celebró con el podio y con el grupo de compañeros. Es el primer ecuatoriano que le da un triunfo en el Giro a Ecuador y en una de las tres grandes.

"Estoy muy feliz, he trabajado mucho antes del Giro y ahora, por supuesto, me resulta emocionante esta primera victoria en el World Tour", mencionó en la meta de Montevergine di Marcogliano. Tenía buenas piernas, así que decidí atacar desde lejos, a 2 kilómetros del final. Era el momento adecuado para irme solo, sabía que no podía ganar en un esprint",explicó Caparaz cómo lanzar el ataque que lo llevó a la gloria.

La etapa se caracterizó con una fuga, larga, de siete hombres, en la que se involucró el colombiano Rodolfo Torres, y cuya diferencia con el grupo del líder, Simon Yates, llegó a rayar los cinco minutos.

En la subida final, de 14 kilómetros, el grupo aceleró, primero por acción del equipo Katusha, que se quitó, y después entró el relevo el Mitchelton-Scott, que logró la conexión. A 5 kilómetros del final, Chris Froome sufrió una caída, pero el equipo Sky se quedó y volvió a conectar.

Ya con el objetivo cumplido, el ciclista Richard Caparaz espera tener más oportunidades hasta la meta final en Roma. "Lo tomaré día a día. Todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a Roma, pero estoy aquí para ver qué puedo hacer en el Giro", explicó.

Este domingo la novena etapa llevará al pelotón de Pesco Sannita a Gran Sasso de Italia, a través de 224 kilómetros, con final en alto.

El Giro terminará la primera semana de competencia este domingo con una jornada clave, importante para la general, con un trayecto complicado entre Pesco Sannita y Grab Sasso, de 225 kilómetros, con tres pasos montañosos, uno de segunda y dos de primera categoría, en último de ellos en la meta y con rampas hasta del 13 por ciento en el último kilómetro.

