Oswaldo Minda explica por qué no saludó a Hernán Barcos en el partido Barcelona SC vs Liga de Quito

Liga de Quito ganó el pasado viernes por 0-1 en su visita a Barcelona y le arrebató el liderato del torneo de fútbol en Ecuador, en el arranque de la duodécima fecha de la primera etapa del campeonato.

Durante el inicio del juego se viralizó un video donde Oswaldo Minda le deja con la mano estirada a Hernán Barcos, cuando este pasaba saludando a todos los compañeros del equipo rival.

Minda no desconoce que Barcos es un gran jugador de fútbol, pero enfatizó que solo debería dedicarse a eso. "Nadie está desconociendo que es un gran jugador, realmente es un gran jugador de fútbol, pero debería dedicarse más a jugar a la pelota", comentó en la entrevista.

Así mismo el medio campista ecuatoriano expresó que el capitán de Liga está "diferente". "Si veo que no respeta a mis compañeros, a mi equipo, yo no lo voy a respetar, es un tema personal, yo no hago las cosas ni para agradarle a alguien ni porque quiero humillarlo", enfatizó.

Oswaldo Minda expresó su malestar indicando que el respeto no se lo exige sino se lo gana. Por lo tanto, manifestó que si Barcos no respeta a su rivales, ni a la institución, no debería exigir respeto alguno.

"Barcos no necesita de esas cosas para demostrar que es un buen jugador de fútbol, a los rivales siempre hay que respetarlos y él nunca nos ha respetado desde que llegó a este país", finalizó.

