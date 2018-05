Barcos le responde a Jonathan Álvez sobre los comentarios de humildad

Liga de Quito ganó por 1-0 en su visita a Barcelona SC en el Monumental de Guayaquil. El cuadro universitario le arrebató el liderato del torneo ecuatoriano, en el arranque de la duodécima fecha de la primera etapa del campeonato.

El gol del triunfo quiteño fue del exbarcelonista Juan Luis Anangonó, lo que pone en buen camino al cuadro capitalino en procura de ganar la primera etapa, que otorga un billete de finalista al título de la actual temporada y uno directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2019.

Después de la victoria del cuadro universitario, Hernán Barcos conversó sobre los comentarios de Álvez. El delantero albo le respondió al exjugador de Barcelona SC, sobre las declaraciones de humildad.

"Una de las cosas que me caracteriza es la humildad. Si la gente de Liga tanto me quiere es porque soy humilde, porque salí de abajo y nunca me la creí, solo hablo de la grandeza de Liga", dijo Barcos. Además añadió que "Álvez como no juega debe estar pensando mucho en Liga de Quito y en mi, debe ser difícil para él", finalizó el delantero argentino y le envió un abrazo al 'Loco' Álvez a quien dedicó también el triunfo de Liga.

📹 Hernán Barcos le responde a Jonatan Alvez: “Humildad es una de las cosas que me caracteriza. Alvez como no juega debe estar pensando mucho en @LDU_Oficial y en mi, debe ser difícil para él” Vía: @braianavalos96 #CopaLubricantesHavoline pic.twitter.com/ldP89V6wyn — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) May 5, 2018

Hernán Barcos salió lesionado a los nueve minutos de juego y fue sustituido por el delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó.

