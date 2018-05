Francisco Cevallos: “ Los socios de Barcelona SC me eligieron para hacer respetar al club y eso es lo que estoy haciendo”

Este jueves 3 de mayo, el presidente del club Barcelona SC, José Francisco Cevallos emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter. El presidente manifiesta que elaborará un escrito donde Barcelona SC se desafiliará de la Liga de Fútbol Profesional.

La decisión que Cevallos tomó es porque no existe una representatividad institucional en el mismo. "Lo que mal comienza, mal termina", añadió.

Entrevista

Este viernes 4 de mayo el presidente de Barcelona SC a través de su entrevista por Radio Super K-800 comentó sobre la desafiliación de la liga de Fútbol Profesional y los derechos de transmisiones.

Liga profesional

Respecto a la Liga Profesional de fútbol Cevallos señaló “ Con nosotros no cuenten en Liga Profesional, si no se respeta lo que ya se había acordado”. “Estamos volviendo a los viejos tiempos, con estos “cabildeos” . No vamos a permitir esto y haremos respetar a nuestra institución. “ Estamos pidiendo que se respete, lo que se acordó en España. Eso es todo, no estamos pidiendo que se invente nada”.

.@panchocevallosv :“ Todos sabemos a quienes representan esos delegados de clubes. No son nombres como dice el Miguel Ángel Loor, ellos son cuotas de clubes. Nos reuniremos con el presidente de la FEF, siendo público y no tras vestidores o en restaurantes". — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) May 4, 2018

“ Todos sabemos a quienes representan esos delegados de clubes. No son nombres como dice el Miguel Ángel Loor, ellos son cuotas de clubes. Nos reuniremos con el presidente de la FEF, siendo público y no tras vestidores o en restaurantes", indicó Pancho Cevallos.

Derechos de TV

“ Como parte de la carta de desafiliación de la Liga Profesional, estoy incluyendo que no nos tomen en cuenta, para negociar los derechos de TV. Nosotros lo haremos por separado”, sentenció Cevallos

.@panchocevallosv : “Pediré a la @FEFecuador que mantenga el control del torno y no lo ceda a la LigaProfesional “.#BSCSERESPETA — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) May 4, 2018

“Pediré a la FEF, Federación Ecuatoriana de Fútbol, que mantenga el control del torno y no lo ceda a la LigaProfesional", finalizó el arquero histórico de la selección ecuatoriana.

