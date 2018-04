Critican fusión de Ministerio de Deportes y Educación a través de redes sociales

La exjudoca Carmen Chalá expresó su rechazo al decreto emitido por el presidente Lenín Moreno, sobre la absorción del Ministerio de Deportes por parte del Ministerio de Educación.

“Considero que la fusión del Ministerio de Deportes es perder todo lo que con tanto esfuerzo se había ganado en favor de nuestra gente (niños , jóvenes y población en general). Esto es poner al deporte como la última rueda del coche y les recuerdo que el deporte es la mejor manera de EDUCAR. No pongan por delante intereses personales y políticos. Piensen en el futuro del nuestro pueblo”, dijo.

Su publicación alcanzó más de 1.600 compartidos y recibió numerosos mensajes de apoyo a su comentario.



A este comentario, se suma el del yudoca Lenín Preciado, quien emitió una carta abierta al Presidente Moreno sobre el tema. Dijo que como deportista se siente preocupado por la fusión y le pide "no volver al pasado y que no se les quite las herramientas para alcanzar sus objetivos"

"Como deportista me preocupa mucho los comentarios sobre la fusión del ministerio de Deportes con el ministerio de Educación.

El ministerio de deportes fue creado para atender nuestros problemas y resolverlos con autonomía , el alto rendimiento fue creado por el ministerio de deportes, ello nos ha permitido prepararnos a muchos deportistas y tener grandes resultados como Alexandra Escobar , Carlos mina , Neisi Dajomes , Samantha Arevalo . Gracias a este plan el deporte en nuestro país se ha desarrollado significativamente. Por lo tanto, con todo el respeto que usted se merece señor Presidente Lenin Moreno , por favor no volvamos al pasado, no nos quite las herramientas para alcanzar nuestros objetivos personales y nacionales ya que somos embajadores de nuestro país cada vez que competimos en el exterior. Esperamos que pueda escuchar, analizar nuestras sugerencias y tomar la mejor decisión, el deporte ecuatoriano está en sus manos"

A través del hashtag #SomosPrioridad, deportistas convocan a la ciudadanía a unirse a esta campaña de apoyo.

Causas de la fusión:

Según el especialista en política pública del deporte, Juan Carlos Holguín, quien además es el apoderado de Antonio Valencia, el Ministerio del Deporte ha sido utilizado como un gran botín político y uno de los factores de la fusión es su mal manejo institucional, en declaraciones con Radio La Red.

"El Ministerio del Deporte fue un gran botín político desde el final del gobierno de Lucio Gutiérrez y durante los 10 años de Correa. Con mucha pena, estas irrupciones de la política en el deporte están justificado plenamente la absorción del Ministerio. El cierre del Ministerio del Deporte no solo tiene que ver con lo económico, sino también por los malos manejos de los últimos años", indicó.