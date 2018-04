Alfredo Arias: “No me arrepiento del planteamiento porque sino River se hubiera ido con varios goles”

Alfredo Arias destacó la entrega del equipo y aseguró que la falta de eficiencia impidió que Emelec empate o triunfe sobre su rival River plate. Además el estratega fue duro con sus comentario hacia la hinchada del equipo ‘eléctrico’.

Declaraciones

"Cómo ellos pusieron dos delanteros nosotros pusimos tres defensas, no podíamos poner cuatro a defender porque íbamos a perder un jugador en el mediocentro, esa fue la razón. No me arrepiendo del planteamiento porque sino River se hubiera ido con varios goles. Ellos convierten en un error que tuvimos y nosotros no pudimos convertir en varias chances".

Arias aseguró que el grupo de la Copa Libertadores que le tocó a su equipo es muy difícil. "Si tienen memoria sabrán que ni Flamengo ni River nos superaron. Los invito a valorar a los jugadores ecuatoriano y a un club como Emelec".

Hinchada

El entrenador millonario comentó sobre la discusión que mantuvo con ciertos hinchas del club. "Ellos como hinchas tienen derecho de gritar y pedir cosas, pretendían algunas cosas que no podían pasar nunca por mi cabeza. Ya estoy acostumbrado a que me critiquen, lo que pasa es que después la mayoría han tenido que meterse las palabras donde no da el sol y confío una vez más que sea así".

"El mensaje a la hinchada en general es que los felicito, porque llenaron el estadio otra vez y hasta el último minuto no hubo un silbido, todos alentaban”, señalo Alfredo Arias.

