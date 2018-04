Champions League: AS Roma anunció su rival antes del sorteo

AS Roma viene de triunfar, 4-3 en el global, contra el FC Barcelona en cuartos de final del torneo Europeo. El equipo italiano a través de su sitio web ofreció a sus seguidores comprar entradas para el duelo del 2 de mayo contra el Liverpool.

Inmediatamente después de dicha publicación los diarios The Sun y Express tomaron una captura de pantalla y la imagen del enfrentamiento. La imagen se hizo viral.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2018