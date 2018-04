El abrazo entre Buffon y Ronaldo que enloqueció las redes sociales

El capitán del Juventus Turín, Gianluigi Buffon, quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, lo que podría suponer el último partido de su carrera en la única competición para clubes que falta en su palmarés.

Buffon, de 40 años, aseguró en la rueda de prensa del martes que todavía no ha decidido qué hará al final de esta temporada, pero subrayó que si su experiencia en la Liga de Campeones debe acabarse, firmaría hacerlo en un estadio como el Santiago Bernabéu.

El capitán del Juventus se siente orgulloso por lo que ha logrado en su trayectoria futbolística y destacó que su relación con el público del coliseo blanco ha sido siempre muy positiva, tanto cuando lo visitó con el Juventus como con la selección italiana.

Mientras Buffon se encontraba dando declaraciones a la prensa sobre el partido, Cristiano Ronaldo se acercó al jugador del Juventus y protagonizaron un abrazo de amistad, demostrando que "lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha".

El abrazo generó varias reacciones en redes sociales:

Estoy muy triste por #Buffon. No me puedo sacar de la cabeza al árbitro sacándole roja, humillándolo así. A un deportista, a un ser humano como él, que jamás le ha faltado el respeto a nadie. Hoy para mi ganaste Gigi, no me importa.

— Mattia 🇦🇷 (@Matias_Juventus) April 11, 2018