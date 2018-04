La FEF estaría quebrada, según Luis Muentes

Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros, mantuvo una entrevista con Radio Positiva sobre la situación en la que se encuentra el gremio que representa.

Ante eso, los árbitros han tomado la decisión de pitar hasta este fin de semana debido a ciertos incumplimientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que denuncian públicamente.

Muentes aseguró haber recibido comentarios preocupantes del estado financiero de la Federación. “El tema económico no es arbitral, es de la FEF la que está en serios problemas financieros, a tal punto que me dicen que está quebrada”, dijo Muentes.

“No entiendo porqué los árbitros tienen que pagar los platos rotos que rompieron otras personas”, apuntó Muentes que además dejó claro que tienen un tiempo de espera para recibir sus pagos.

“Hablé con Álex de la Torre (Vicepresidente de la FEF) porque el presidente Carlos Villacís no está aquí, que si hasta el martes no nos resuelven nuestro problema nosotros no podemos seguir trabajando así” aseguró Muentes.