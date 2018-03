Carla Heredia arremetió contra Hernán Barcos

Carlos Víctor Morales entrevistó a la Maestra Internacional de Ajedrez, Carla Heredia. El diálogo fue para su programa “TARJETA DORADA”, de Golden Bear Lubricants.

Carla Heredia criticó a Hernán Barcos por los comentarios de la “Noche Blanca”. El jugador comparó indirectamente a su equipo con otro para llamar la atención.

Declaraciones

“Hernán dijo, como capitán que es, que otros equipos traen estrellas, porque no tienen las estrellas que Liga tiene. Yo estaba viendo las dos noches (ALBA Y AMARILLA), porque si estudio gerencia deportiva, debo ver todo, no me puedo cegar en un partido”, contó.

De inmediato, agregó: Yo lo vi, no me lo contaron. Me sentí como en política, un poco de populismo. Parece cuando te quieren vender todo. ¿Por qué tenía que hablar de otro equipo en su noche?”

“Cuando Barcos, al decir eso, es desconocer cómo se mueve el mercado. No venía al caso comparar. Y sí, me cayeron encima hinchas de Liga, hasta la Muerte Blanca”, añadió.

“Algo tan chévere como es hermoso, cuando se juega fútbol, es una batalla campal, y debería ser algo de unión”, sentenció Heredia. STUDIOFÚTBOL

