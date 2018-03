Messi: La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada

Lionel Messi afirmó que Rusia 2018 será su "última oportunidad" para conquistar una Copa del Mundo, una deuda que según él es sólo con ellos mismos, no con los hinchas de su Selección.

"La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Nosotros dimos el máximo siempre. Llegamos a tres finales y no se dio porque dios no quiso".