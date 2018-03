Usain Bolt entrenó con el Borussia Dortmund

Usain Bolt confirmó su presencia en el partido benéfico de las estrellas que se disputará el 10 de junio en Old Trafford. Entre las celebridades que participaran se encuentra Bolt y Robbie Williams.

Usain Bolt se retiró del atletismo el pasado mes de agosto del 2017 en los Mundiales de Londres. Bolt se ha convertido en uno más en los entrenamientos del Borussia Dortmund, uno de los grandes clubes de la Bundesliga alemana. Además Usain comparte sponsor con la marca deportiva Puma.

🏃‍♂️ @usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv

— Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2018