Hublot presenta un reloj conectado para los árbitros del Mundial

There are moments in football that are eternal, and Hublot is writing one. #HublotLovesFootball #Baselworld #HublotBaselworld ••• @usainbolt @josemourinho @Maradona @oficialrc3 @eltinoasprilla @robbiekeane @trezeguetofficial @patrickkluivert9 @marceldesaillyofficial @gaizkamendieta6 @hernancrespo @iomatrix #StephaneChapuisat #AlexeiSmertin @richardorlinski #VitorBaia #DamienDuff #AngeloPeruzzi #ChristianKarembeu #GianniInfantino #NicolaRizzoli @ashearer9 @MichelPont @ricardoguadalupe @ricknroll67

A post shared by Hublot (@hublot) on Mar 21, 2018 at 12:37pm PDT